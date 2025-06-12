Україна закликає росію не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими - Коордштаб

Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі. А заяви про те, що Україна нібито не готова "до щоденних обмінів" є продовженням інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку рф. Про це заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього російської сторони. Сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова "до щоденних обмінів". Розцінюємо таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку рф, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі - йдеться в повідомленні.

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У Коордштабі наголосили, що саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.

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