Украина призывает россию не затягивать согласованные в Стамбуле обмены пленными - Коордштаб

Украина четко соблюдает договоренности об обменах пленными, которые были согласованы в Стамбуле. А заявления о том, что Украина якобы не готова "к ежедневным обменам" является продолжением информационных манипуляций и очередной порцией дезинформации со стороны рф. Об этом заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Украина четко соблюдает договоренности об обменах пленными, которые были согласованы в Стамбуле и надеется на готовность к этому российской стороны. Сегодня после успешно проведенного очередного этапа обмена тяжелораненых и тяжелобольных пленных, российская сторона заявила, что якобы Украина не готова "к ежедневным обменам". Расцениваем такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны рф, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле - говорится в сообщении.

Детали

В Коордштабе подчеркнули, что именно российская сторона предложила перенести обмены на более поздние сроки, но по настоянию украинской переговорной группы обмены продолжатся и они запланированы уже на ближайшие дни.

Напомним

Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных украинских воинов.