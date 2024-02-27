Україна закладає основу для впровадження європейського е-гаманця: уряд ухвалив постанову
Київ • УНН
Український уряд ухвалив постанову про розвиток електронної ідентифікації, щоб дозволити українцям користуватися електронними документами в ЄС і закласти основу для майбутнього європейського цифрового гаманця.
В Україні створюють умови для майбутньої розробки європейського цифрового гаманця. Кабмін ухвалив для цього постанову про розвиток електронної ідентифікації, щоб українці могли користуватися електронними документами в ЄС, повідомили у вівторок у Мінцифри, пише УНН.
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"Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Постанова створить передумови для майбутнього впровадження європейського цифрового гаманця", - зазначається у повідомленні.
Постанова, як вказано, визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Наразі є лише ринок надавачів довірчих послуг.
Завдяки постанові користувачі електронних сервісів, як повідомляється, зможуть:
- отримувати засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС
- вибирати, де отримати засіб електронної ідентифікації
- використовувати їх під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг
- у майбутньому використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг
У відомстві вказали, що "Дія" візьме участь у розробці європейського цифрового гаманця.
"Після запровадження продукту українці зможуть використовувати "Дію" в ЄС, а європейці - свої цифрові гаманці в Україні. Працюємо, щоб українці якнайшвидше почали використовувати електронні документи в ЄС", - вказали у Мінцифри.
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