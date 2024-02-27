Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление

В Украине создают условия для будущей разработки европейского цифрового кошелька. Кабмин принял для этого постановление о развитии электронной идентификации, чтобы украинцы могли пользоваться электронными документами в ЕС, сообщили во вторник в Минцифры, пишет УНН.

Детали

"Правительство приняло постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации, внедрение новых средств электронной идентификации с различными уровнями доверия. Постановление создаст предпосылки для будущего внедрения европейского цифрового кошелька", - отмечается в сообщении.

Постановление, как указано, определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. Сейчас есть только рынок поставщиков доверительных услуг.

Благодаря постановлению пользователи электронных сервисов, как сообщается, смогут:

- получать средства электронной идентификации с различными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС

- выбирать, где получить средство электронной идентификации

- использовать их при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг

- в будущем использовать цифровой кошелек, который позволит людям в электронной форме хранить свои идентификационные данные (еID), удобно пользоваться и делиться ими как в пределах своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг

В ведомстве указали, что "Дія" примет участие в разработке европейского цифрового кошелька.

"После внедрения продукта украинцы смогут использовать "Дія" в ЕС, а европейцы - свои цифровые кошельки в Украине. Работаем, чтобы украинцы как можно быстрее начали использовать электронные документы в ЕС", - указали в Минцифры.

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