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Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление

Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 14:26  •  10137 просмотра

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Украинское правительство приняло постановление о развитии электронной идентификации, чтобы позволить украинцам пользоваться электронными документами в ЕС и заложить основу для будущего европейского цифрового кошелька.

В Украине создают условия для будущей разработки европейского цифрового кошелька. Кабмин принял для этого постановление о развитии электронной идентификации, чтобы украинцы могли пользоваться электронными документами в ЕС, сообщили во вторник в Минцифры, пишет УНН.

Детали

"Правительство приняло постановление для дальнейшего развития сферы электронной идентификации, внедрение новых средств электронной идентификации с различными уровнями доверия. Постановление создаст предпосылки для будущего внедрения европейского цифрового кошелька", - отмечается в сообщении.

Постановление, как указано, определяет правила создания рынка поставщиков услуг по электронной идентификации. Сейчас есть только рынок поставщиков доверительных услуг.

Благодаря постановлению пользователи электронных сервисов, как сообщается, смогут:

- получать средства электронной идентификации с различными уровнями доверия в соответствии с нормами ЕС

- выбирать, где получить средство электронной идентификации

- использовать их при авторизации в различных государственных электронных системах для получения публичных услуг

- в будущем использовать цифровой кошелек, который позволит людям в электронной форме хранить свои идентификационные данные (еID), удобно пользоваться и делиться ими как в пределах своей страны, так и за рубежом для получения различных видов услуг

В ведомстве указали, что "Дія" примет участие в разработке европейского цифрового кошелька.

"После внедрения продукта украинцы смогут использовать "Дія" в ЕС, а европейцы - свои цифровые кошельки в Украине. Работаем, чтобы украинцы как можно быстрее начали использовать электронные документы в ЕС", - указали в Минцифры.

Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"21 февраля 2024, 15:10 • 22662 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление

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