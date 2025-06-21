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Україна цього року потребує 17,3 мільярда доларів на першочергові потреби відновлення – Мінфін

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Україні необхідно 17,3 мільярда доларів на першочергові потреби відбудови у 2025 році, включаючи житло, енергетику, інфраструктуру, транспорт та соціальний захист. З цієї суми 7,4 мільярда доларів вже покриті за рахунок держбюджету та допомоги партнерів.

Україна цього року потребує 17,3 мільярда доларів на першочергові потреби відновлення – Мінфін

Україна у 2025 році потребує 17,3 мільярда доларів для фінансування першочергових потреб відновлення: житла, енергетики, інфраструктури, транспорту та соціального захисту. Про це заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час форуму Global Borrowers & Bond Investors Forum, передає УНН із посиланням на Мінфін

Деталі

За її словами, з необхідної суми 7,4 млрд дол. вже покрито за рахунок держбюджету та допомоги міжнародних партнерів. Решту коштів - близько 10 млрд дол. - ще потрібно залучити.

Основні напрями, які потребують першочергового фінансування: житловий сектор, енергетика, критична та соціальна інфраструктура, транспорт і соціальний захист

- зазначила Зикова.

Водночас уряд працює над залученням приватного сектору до процесу відновлення через впровадження реформ та нових фінансових інструментів.

Зеленський обговорив із президентом групи Світового банку збитки України від ударів рф та проєкти відбудови18.06.25, 04:53 • 3134 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Міністерство фінансів України
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