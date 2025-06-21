Украине в этом году требуется 17,3 миллиарда долларов на первоочередные нужды восстановления – Минфин

Украине в 2025 году нужно 17,3 миллиарда долларов для финансирования первоочередных потребностей восстановления: жилья, энергетики, инфраструктуры, транспорта и социальной защиты. Об этом заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова во время форума Global Borrowers & Bond Investors Forum, передает УНН со ссылкой на Минфин.

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По ее словам, из необходимой суммы 7,4 млрд долл. уже покрыто за счет госбюджета и помощи международных партнеров. Остальные средства - около 10 млрд долл. - еще нужно привлечь.

Основные направления, требующие первоочередного финансирования: жилищный сектор, энергетика, критическая и социальная инфраструктура, транспорт и социальная защита - отметила Зыкова.

В то же время правительство работает над привлечением частного сектора к процессу восстановления через внедрение реформ и новых финансовых инструментов.

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