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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Україна та Польща вперше перевірять прикордонні річки на наявність бісфенолу А

Київ • УНН

 • 2310 перегляди

Обидві країни вперше спільно перевірять воду в чотирьох транскордонних річках на наявність небезпечного бісфенолу А, вірусів та бактерій. Це відбудеться в рамках проєкту WaterWatch між Львівським ЦКПХ та Воєводською санепідстанцією у Жешуві.

Україна та Польща вперше перевірять прикордонні річки на наявність бісфенолу А

Україна та Польща вперше перевірять річки на кордоні на наявність небезпечного бісфенола А у воді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

Відповідну домовленість було досягнуто під час міжнародної конференції щодо транскордонної співпраці у сфері громадського здоров’я. У даному заході взяли участь понад 100 фахівців з України та Польщі.

Співпраця здійснюватиметься  у межах спільного міжнародного проєкту WaterWatch між Львівським Центром контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та Воєводською санепідстанцією у Жешуві.

Заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що проєкт WaterWatch є "яскравим прикладом ефективної міжвідомчої взаємодії, який дозволить мінімізувати транскордонні загрози для здоров’я населення".

Сторони домовились, що у рамках проєкту буде досліджуватись якість води у чотирьох транскордонних річках:

  • з української сторони - Вяр та Стрв’яж;
    • з польської сторони - Шкло та Вишня.

      Українські і польські фахівці будуть перевіряти воду на наявність вірусів, бактерій, а також хімічних речовин, зокрема бісфенолу А та мікроцистинів. Для цього буде закуплено необхідні обладнання, реактиви, спецтранспорт – також фахівці пройдуть відповідне навчання для роботи з новітніми методами аналізу.

      Що таке Бісфенол А

      Бісфенол А — це ендокринно-активна речовина, яка навіть у невеликих концентраціях може впливати на здоров’я людини, зокрема:

      • порушувати роботу гормональної системи;
        • впливати на розвиток репродуктивної, імунної та нервової систем;
          • підвищувати ризики виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, безпліддя;
            • потенційно впливати на розвиток деяких видів раку;

              Особливо небезпечне накопичення даної хімічної сполуки у питній воді та природних водоймах, з яких вода використовується для купання, рибальства чи водопостачання.

              Нагадаємо

              Раніше УНН повідомляв, що на Закарпатті понад 40 туристів отруїлись водою з водоспаду Шипіт. Медики заявили, що вживати цю воду не можна.

              Євген Устименко

              Євген Устименко

              Здоров'яНовини Світу
              Україна
              Польща
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