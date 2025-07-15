Україна та Польща вперше перевірять прикордонні річки на наявність бісфенолу А
Київ • УНН
Обидві країни вперше спільно перевірять воду в чотирьох транскордонних річках на наявність небезпечного бісфенолу А, вірусів та бактерій. Це відбудеться в рамках проєкту WaterWatch між Львівським ЦКПХ та Воєводською санепідстанцією у Жешуві.
Україна та Польща вперше перевірять річки на кордоні на наявність небезпечного бісфенола А у воді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
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Відповідну домовленість було досягнуто під час міжнародної конференції щодо транскордонної співпраці у сфері громадського здоров’я. У даному заході взяли участь понад 100 фахівців з України та Польщі.
Співпраця здійснюватиметься у межах спільного міжнародного проєкту WaterWatch між Львівським Центром контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та Воєводською санепідстанцією у Жешуві.
Заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що проєкт WaterWatch є "яскравим прикладом ефективної міжвідомчої взаємодії, який дозволить мінімізувати транскордонні загрози для здоров’я населення".
Сторони домовились, що у рамках проєкту буде досліджуватись якість води у чотирьох транскордонних річках:
- з української сторони - Вяр та Стрв’яж;
- з польської сторони - Шкло та Вишня.
Українські і польські фахівці будуть перевіряти воду на наявність вірусів, бактерій, а також хімічних речовин, зокрема бісфенолу А та мікроцистинів. Для цього буде закуплено необхідні обладнання, реактиви, спецтранспорт – також фахівці пройдуть відповідне навчання для роботи з новітніми методами аналізу.
Що таке Бісфенол А
Бісфенол А — це ендокринно-активна речовина, яка навіть у невеликих концентраціях може впливати на здоров’я людини, зокрема:
- порушувати роботу гормональної системи;
- впливати на розвиток репродуктивної, імунної та нервової систем;
- підвищувати ризики виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, безпліддя;
- потенційно впливати на розвиток деяких видів раку;
Особливо небезпечне накопичення даної хімічної сполуки у питній воді та природних водоймах, з яких вода використовується для купання, рибальства чи водопостачання.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на Закарпатті понад 40 туристів отруїлись водою з водоспаду Шипіт. Медики заявили, що вживати цю воду не можна.