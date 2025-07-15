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Украина и Польша впервые проверят приграничные реки на наличие бисфенола А

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

Обе страны впервые совместно проверят воду в четырех трансграничных реках на наличие опасного бисфенола А, вирусов и бактерий. Это произойдет в рамках проекта WaterWatch между Львовским ЦКПХ и Воеводской санэпидстанцией в Жешуве.

Украина и Польша впервые проверят приграничные реки на наличие бисфенола А

Украина и Польша впервые проверят реки на границе на наличие опасного бисфенола А в воде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

Соответствующая договоренность была достигнута во время международной конференции по трансграничному сотрудничеству в сфере общественного здравоохранения. В данном мероприятии приняли участие более 100 специалистов из Украины и Польши.

Сотрудничество будет осуществляться в рамках совместного международного проекта WaterWatch между Львовским Центром контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) и Воеводской санэпидстанцией в Жешуве.

Заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что проект WaterWatch является "ярким примером эффективного межведомственного взаимодействия, который позволит минимизировать трансграничные угрозы для здоровья населения".

Стороны договорились, что в рамках проекта будет исследоваться качество воды в четырех трансграничных реках:

  • с украинской стороны - Вяр и Стрвяж;
    • с польской стороны - Шкло и Вишня.

      Украинские и польские специалисты будут проверять воду на наличие вирусов, бактерий, а также химических веществ, в частности бисфенола А и микроцистинов. Для этого будет закуплено необходимое оборудование, реактивы, спецтранспорт – также специалисты пройдут соответствующее обучение для работы с новейшими методами анализа.

      Что такое Бисфенол А

      Бисфенол А — это эндокринно-активное вещество, которое даже в небольших концентрациях может влиять на здоровье человека, в частности:

      • нарушать работу гормональной системы;
        • влиять на развитие репродуктивной, иммунной и нервной систем;
          • повышать риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, бесплодия;
            • потенциально влиять на развитие некоторых видов рака;

              Особенно опасно накопление данного химического соединения в питьевой воде и природных водоемах, из которых вода используется для купания, рыболовства или водоснабжения.

              Напомним

              Ранее УНН сообщал, что на Закарпатье более 40 туристов отравились водой из водопада Шипот. Медики заявили, что употреблять эту воду нельзя.

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

              ЗдоровьеНовости Мира
              Украина
              Польша
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