Україна та Польща через пів року відкриють новий пункт пропуску на кордоні
Київ • УНН
Україна та Польща планують відкрити новий автомобільний прикордонний перехід між Нижанковичами та Малховичами протягом шести місяців.
Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" планують пустити в експлуатацію протягом наступних шести місяців. Про це Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, пише УНН.
У вересні 2021 року разом з тодішньою воєводою Підкарпатською Евою Леніарт ми заклали капсулу будівництва. Сьогодні з новопризначеною очільницею Підкарпатського воєводства пані Терезою Кубас-Гуль оглянули хід робіт на майбутньому автомобільному пункті пропуску. Зараз він уже на завершальному етапі,
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В обладміністрації також зазначили, що розглядають доповнення пунктів пропусків додатковим залізничним сполученням та пішохідним.
Окрім цього, розглядали питання про створення пункту пропуску "Лопушанка – Міхновець", який покращить сполучення між Польщею та Україною, розвантажить інші пункти пропуску, сприятиме співпраці людей, які живуть у прикордонних містах і селах та розвитку туризму.
Нагадаємо
Польські фермери, за попередніми даними, у понеділок, 12 лютого, можуть почати часткову блокаду у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у Польщі для вантажівок.