Украина и Польша через полгода откроют новый пункт пропуска на границе
Киев • УНН
Украина и Польша планируют открыть новый автомобильный пограничный переход между Нижанковичами и Малховичами в течение шести месяцев.
Международный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" планируют пустить в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев. Об этом Facebook сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, пишет УНН.
В сентябре 2021 года вместе с тогдашним воеводой Подкарпатского воеводства Эвой Лениарт мы заложили капсулу строительства. Сегодня с новоназначенной главой Подкарпатского воеводства госпожой Терезой Кубас-Гуль осмотрели ход работ на будущем автомобильном пункте пропуска. Сейчас он уже на завершающем этапе,
Детали
В обладминистрации также отметили, что рассматривают дополнение пунктов пропусков дополнительным железнодорожным сообщением и пешеходным.
Кроме этого, рассматривали вопрос о создании пункта пропуска "Лопушанка - Михновец", который улучшит сообщение между Польшей и Украиной, разгрузит другие пункты пропуска, будет способствовать сотрудничеству людей, живущих в приграничных городах и селах и развитию туризма.
Напомним
Польские фермеры, по предварительным данным, в понедельник, 12 февраля, могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков.
Украина и Польша через полгода откроют новый пункт пропуска на границе
Украина и Польша планируют открыть новый автомобильный пограничный переход между Нижанковичами и Малховичами в течение шести месяцев.
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