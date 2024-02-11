Украина и Польша через полгода откроют новый пункт пропуска на границе

Международный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" планируют пустить в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев. Об этом Facebook сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, пишет УНН.

В сентябре 2021 года вместе с тогдашним воеводой Подкарпатского воеводства Эвой Лениарт мы заложили капсулу строительства. Сегодня с новоназначенной главой Подкарпатского воеводства госпожой Терезой Кубас-Гуль осмотрели ход работ на будущем автомобильном пункте пропуска. Сейчас он уже на завершающем этапе, - говорится в сообщении.

Детали

В обладминистрации также отметили, что рассматривают дополнение пунктов пропусков дополнительным железнодорожным сообщением и пешеходным.

Кроме этого, рассматривали вопрос о создании пункта пропуска "Лопушанка - Михновец", который улучшит сообщение между Польшей и Украиной, разгрузит другие пункты пропуска, будет способствовать сотрудничеству людей, живущих в приграничных городах и селах и развитию туризма.

Напомним

Польские фермеры, по предварительным данным, в понедельник, 12 февраля, могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков.