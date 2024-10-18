Україна та Німеччина співпрацюватимуть у сфері технологій - уряд схвалив проєкт угоди
Київ • УНН
Кабмін схвалив проєкт угоди з Німеччиною про співробітництво у сферах науки, технологій, інновацій та вищої освіти. Угода передбачає обмін експертами, спільні дослідження та підтримку освітніх програм.
Кабмін схвалив проєкт угоди між Україною та Німеччиною про співробітництво у сферах науки, технологій, інновацій та вищої освіти. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Схвалено проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сферах науки, технологій, інновацій та вищої освіти
За його словами, угодою передбачається:
- обмін експертами для реалізації науково-технічних програм
- координована реалізація дослідницьких програм або програм розвитку
- спільне наукове співробітництво в рамках міжнародних проєктів
- створення та спільне використання науково-дослідних або інноваційних структур
- спільна організація та проведення наукових семінарів, конференцій, симпозіумів та інших наукових заходів
- підтримка програм у сфері вищої освіти та розвиток партнерства між закладами вищої освіти обох держав.
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