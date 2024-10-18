Украина и Германия будут сотрудничать в сфере технологий - правительство одобрило проект соглашения

Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Германией о сотрудничестве в сферах науки, технологий, инноваций и высшего образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Одобрен проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в сферах науки, технологий, инноваций и высшего образования - написал Мельничук.

По его словам, соглашением предусматривается:

обмен экспертами для реализации научно-технических программ

координированная реализация исследовательских программ или программ развития

совместное научное сотрудничество в рамках международных проектов

создание и совместное использование научно-исследовательских или инновационных структур

совместная организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов и других научных мероприятий

поддержка программ в сфере высшего образования и развитие партнерства между учреждениями высшего образования обоих государств.

Напомним

Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.

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