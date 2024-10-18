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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Германия будут сотрудничать в сфере технологий - правительство одобрило проект соглашения

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18 октября 2024, 10:14  •  878 просмотра

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Кабмин одобрил проект соглашения с Германией о сотрудничестве в сферах науки, технологий, инноваций и высшего образования. Соглашение предусматривает обмен экспертами, совместные исследования и поддержку образовательных программ.

Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Германией о сотрудничестве в сферах науки, технологий, инноваций и высшего образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Одобрен проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в сферах науки, технологий, инноваций и высшего образования

- написал Мельничук.

По его словам, соглашением предусматривается: 

  • обмен экспертами для реализации научно-технических программ
  • координированная реализация исследовательских программ или программ развития
  • совместное научное сотрудничество в рамках международных проектов
  • создание и совместное использование научно-исследовательских или инновационных структур
  • совместная организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов и других научных мероприятий
  • поддержка программ в сфере высшего образования и развитие партнерства между учреждениями высшего образования обоих государств.

Напомним

Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.

Германия передала Украине новую партию военной помощи: что в пакете17 октября 2024, 19:20 • 17369 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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