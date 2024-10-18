Украина и Германия будут сотрудничать в сфере технологий - правительство одобрило проект соглашения
Киев • УНН
Кабмин одобрил проект соглашения с Германией о сотрудничестве в сферах науки, технологий, инноваций и высшего образования. Соглашение предусматривает обмен экспертами, совместные исследования и поддержку образовательных программ.
Кабмин одобрил проект соглашения между Украиной и Германией о сотрудничестве в сферах науки, технологий, инноваций и высшего образования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Одобрен проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в сферах науки, технологий, инноваций и высшего образования
По его словам, соглашением предусматривается:
- обмен экспертами для реализации научно-технических программ
- координированная реализация исследовательских программ или программ развития
- совместное научное сотрудничество в рамках международных проектов
- создание и совместное использование научно-исследовательских или инновационных структур
- совместная организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов и других научных мероприятий
- поддержка программ в сфере высшего образования и развитие партнерства между учреждениями высшего образования обоих государств.
Напомним
Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.
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