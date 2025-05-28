Україна та Німеччина мають домовленості щодо спільного виробництва зброї - Зеленський

Україна та Німеччина на сьогодні мають домовленості про інвестиції у виробництво зброї в Україні, зокрема дронів. Також представники обох країн підписали угоду про співпрацю щодо будівництва і розвитку виробництва зброї. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає УНН.

Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проектів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі, але сьогодні є наші домовленості про інвестиції виробництва в Україні. Передусім зброї. Це виробництво дронів. Те, що дозволяє найбільш ефективно берегти життя наших воїнів. Також представники наших урядів підписали угоду про нашу співпрацю про будівництво і розвиток виробництва - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має дуже важливі домовленості з Німеччиною щодо ППО.