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Украина и Германия имеют договоренности о совместном производстве оружия - Зеленский

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Украина и Германия договорились об инвестициях в производство оружия, в частности дронов, в Украине. Также было подписано соглашение о сотрудничестве в строительстве и развитии производства оружия.

Украина и Германия имеют договоренности о совместном производстве оружия - Зеленский

Украина и Германия на сегодня имеют договоренности об инвестициях в производство оружия в Украине, в частности дронов. Также представители обеих стран подписали соглашение о сотрудничестве по строительству и развитию производства оружия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает УНН.

Я рад, что сегодня между нашими государствами есть новые договоренности о совместных проектах. Мы не будем говорить публично все детали, но сегодня есть наши договоренности об инвестициях производства в Украине. Прежде всего оружия. Это производство дронов. То, что позволяет наиболее эффективно беречь жизни наших воинов. Также представители наших правительств подписали соглашение о нашем сотрудничестве о строительстве и развитии производства 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины очень важные договоренности с Германией по ПВО.

Павел Башинский

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