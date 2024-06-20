Україна розгляне участь у мирному саміті, який організує Пекін – дипломат

За словами посла України в Сінгапурі, Київ розгляне можливість участі в мирному саміті під керівництвом Пекіна за участю обох воюючих сторін, якщо переговори базуватимуться на "правилах і принципах, закріплених у Статуті (і) міжнародному праві ООН".