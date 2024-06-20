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Україна розгляне участь у мирному саміті, який організує Пекін – дипломат

Київ • УНН

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За словами посла України в Сінгапурі, Київ розгляне можливість участі в мирному саміті під керівництвом Пекіна за участю обох воюючих сторін, якщо переговори базуватимуться на "правилах і принципах, закріплених у Статуті (і) міжнародному праві ООН".

Україна розгляне участь у мирному саміті, який організує Пекін – дипломат

Україна розгляне можливість участі в мирному саміті під керівництвом Пекіна за участю обох воюючих сторін. На цьому наголосила в інтерв'ю South China Morning Post посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко, а також назвала умову участі, передає УНН.

Посол підкреслила, що Україна "не бачить і ніколи не бачила Китай своїм супротивником", натомість хоче бачити Пекін "своїм другом", відповідаючи на запитання про те, чи доклав Китай руку до впливу росії на південному сході Азії, і якщо це утримало деякі країни регіону від участі в саміті.

"Україна розгляне можливість участі в мирному саміті під керівництвом Пекіна за участю обох воюючих сторін, якщо переговори базуватимуться на "правилах і принципах, закріплених у Статуті (і) міжнародному праві ООН" - сказала Зеленко.

Додамо

Перед самітом у Швейцарії Китай заявив, що братиме участь у такому заході лише за участі України та росії. росія не була запрошена на саміт.

Після саміту Китай у партнерстві з Бразилією запропонував альтернативний мирний процес за участю росії та України.

З 92 країн, які надіслали делегатів на дводенний саміт у Швейцарії минулих вихідних, лише вісім були з Азії, включаючи Таїланд, Східний Тимор, Сінгапур, Індію, Індонезію, Японію, Філіппіни та Південну Корею.

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Зеленко у свою чергу заявила, що Україна "вдячна" за участь азіатських країн у саміті, зазначивши, що багато хто з них були присутні на такому заході вперше.

Вона закликала регіон не "упускати з уваги ширшу картину" війни в Україні, оскільки нездатність вирішити конфлікт матиме високу ціну для "найслабших" держав.

"Останню ціну завжди платить найслабший – ціну золота, ціну відсутності деяких продуктів на полицях і багато іншого", – сказала вона. "Багато країн Азії знають, наскільки високою є ціна свободи, і краще взяти на себе лідерство та піти за це, ніж платити ціну нічого не робити".

"Встановити мир ніколи не буває легко, це має свою ціну, але ціна бездіяльності вища", - резюмувала вона.

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