Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием обеих воюющих сторон. На этом подчеркнула в интервью South China Morning Post посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, а также назвала условие участия, передает УНН.

Посол подчеркнула, что Украина "не видит и никогда не видела Китай своим противником", вместо этого хочет видеть Пекин "своим другом", отвечая на вопрос о том, приложил ли Китай руку к влиянию России на юго-востоке Азии, и если это удержало некоторые страны региона от участия в саммите.

"Украина рассмотрит возможность участия в мирном саммите под руководством Пекина с участием обеих воюющих сторон, если переговоры будут базироваться на "правилах и принципах, закрепленных в Уставе (и) международном праве ООН" - сказала Зеленко.

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Перед саммитом в Швейцарии Китай заявил, что будет участвовать в таком мероприятии только с участием Украины и России. Россия не была приглашена на саммит.

После саммита Китай в партнерстве с Бразилией предложил альтернативный мирный процесс с участием России и Украины.

Из 92 стран, отправивших делегатов на двухдневный саммит в Швейцарии в минувшие выходные, только восемь были из Азии, включая Таиланд, Восточный Тимор, Сингапур, Индию, Индонезию, Японию, Филиппины и Южную Корею.

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Зеленко в свою очередь заявила, что Украина "благодарна" за участие азиатских стран в саммите, отметив, что многие из них присутствовали на таком мероприятии впервые.

Она призвала регион не" упускать из виду более широкую картину "войны в Украине, поскольку неспособность разрешить конфликт будет иметь высокую цену для" самых слабых " государств.

"Последнюю цену всегда платит самый слабый-цену золота, цену отсутствия некоторых продуктов на полках и многое другое", – сказала она. ""Многие азиатские страны знают, насколько высока цена свободы, и лучше взять на себя инициативу и пойти за это, чем платить цену за ничего не делать".

"Установить мир никогда не бывает легко, это имеет свою цену, но цена бездействия выше", - резюмировала она.

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