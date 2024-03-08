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Україна планує вийти із ще однієї угоди СНД. Кабмін схвалив проект закону

Київ • УНН

 • 23557 перегляди

Україна схвалила законопроект про вихід з угоди СНД про постачання продукції для національних гідрометеорологічних служб у зв'язку зі збройною агресією росії проти України.

Україна планує вийти із ще однієї угоди СНД. Кабмін схвалив проект закону

Кабінет міністрів на засіданні схвалив проект закону про вихід України із ще однієї угоди СНД, передає УНН.

Схвалено проект Закону "Про вихід з Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав". Законопроект передбачає вихід України з Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 09.09.1994 в москві та ратифікованої Законом України від 20.12.1996 N 630/96-ВР 

- повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Деталі

Проект Закону передбачає вихід України з Угоди, оскільки у звʼязку з повномасштабною збройною агресією рф проти України та участю в ній рб, повністю порушуються принципи та норми міжнародного права, а також нівелюються закладені Угодою про створення СНД основні цілі, принципи та засади, якими керувалася Україна, укладаючи міжнародні договори у рамках СНД.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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