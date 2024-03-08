Україна планує вийти із ще однієї угоди СНД. Кабмін схвалив проект закону
Київ • УНН
Україна схвалила законопроект про вихід з угоди СНД про постачання продукції для національних гідрометеорологічних служб у зв'язку зі збройною агресією росії проти України.
Кабінет міністрів на засіданні схвалив проект закону про вихід України із ще однієї угоди СНД, передає УНН.
Схвалено проект Закону "Про вихід з Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав". Законопроект передбачає вихід України з Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 09.09.1994 в москві та ратифікованої Законом України від 20.12.1996 N 630/96-ВР
Деталі
Проект Закону передбачає вихід України з Угоди, оскільки у звʼязку з повномасштабною збройною агресією рф проти України та участю в ній рб, повністю порушуються принципи та норми міжнародного права, а також нівелюються закладені Угодою про створення СНД основні цілі, принципи та засади, якими керувалася Україна, укладаючи міжнародні договори у рамках СНД.