Украина планирует выйти из еще одного соглашения СНГ. Кабмин одобрил проект закона

Кабинет министров на заседании одобрил проект закона о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ, передает УНН.

Одобрен проект Закона "О выходе из Соглашения о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств-участников Содружества Независимых Государств". Законопроект предусматривает выход Украины из Соглашения о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств-участников Содружества Независимых Государств, совершенного 09.09.1994 в москве и ратифицированного Законом Украины от 20.12.1996 N 630/96-ВР - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Детали

Проект Закона предусматривает выход Украины из Соглашения, поскольку в связи с полномасштабной вооруженной агрессией рф против Украины и участием в ней рб, полностью нарушаются принципы и нормы международного права, а также нивелируются заложенные Соглашением о создании СНГ основные цели, принципы и основы, которыми руководствовалась Украина, заключая международные договоры в рамках СНГ.