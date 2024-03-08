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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина планирует выйти из еще одного соглашения СНГ. Кабмин одобрил проект закона

Украина планирует выйти из еще одного соглашения СНГ. Кабмин одобрил проект закона

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 16:28  •  4464 просмотра

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Украина одобрила законопроект о выходе из соглашения СНГ о поставках продукции для национальных гидрометеорологических служб в связи с вооруженной агрессией россии против Украины.

Кабинет министров на заседании одобрил проект закона о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ, передает УНН.

Одобрен проект Закона "О выходе из Соглашения о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств-участников Содружества Независимых Государств". Законопроект предусматривает выход Украины из Соглашения о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств-участников Содружества Независимых Государств, совершенного 09.09.1994 в москве и ратифицированного Законом Украины от 20.12.1996 N 630/96-ВР 

- сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Детали

Проект Закона предусматривает выход Украины из Соглашения, поскольку в связи с полномасштабной вооруженной агрессией рф против Украины и участием в ней рб, полностью нарушаются принципы и нормы международного права, а также нивелируются заложенные Соглашением о создании СНГ основные цели, принципы и основы, которыми руководствовалась Украина, заключая международные договоры в рамках СНГ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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