Україна отримає від Франції ще 100 дронів Delair до літа
Київ • УНН
До літа Франція надасть Україні 100 додаткових ударних безпілотників Delair.
Франція замовила для України 100 ударних БПЛА у компанії Delair. Безпілотники передадуть Силам оборони до літа. Про це написав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі X, передає УНН.
Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним керуванням, які надійдуть в Україну до літа
Загалом, за його словами, Франція замовить у Delair виготовлення 2 тисяч таких безпілотників для потреб України та французької армії.
Доповнення
18 лютого міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомляв, що його країна планує найближчими тижнями поставити Україні нове покоління дронів-камікадзе, які перебувають на експериментальній стадії.