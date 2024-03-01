Украина получит от Франции еще 100 дронов Delair до лета
Киев • УНН
До лета Франция предоставит Украине 100 дополнительных ударных беспилотников Delair.
Франция заказала для Украины 100 ударных БПЛА у компании Delair. Беспилотники передадут Силам обороны до лета. Об этом написал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в соцсети X, передает УНН.
Благодаря инновационной программе Франция заказывает у Delair 100 боеприпасов с дистанционным управлением, которые поступят в Украину к лету
В целом, по его словам, Франция закажет у Delair изготовление 2 тысяч таких беспилотников для нужд Украины и французской армии.
Дополнение
18 февраля министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщал, что его страна планирует в ближайшие недели поставить Украине новое поколение дронов-камикадзе, которые находятся на экспериментальной стадии.
Украина получит от Франции еще 100 дронов Delair до лета
До лета Франция предоставит Украине 100 дополнительных ударных беспилотников Delair.
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