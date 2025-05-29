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Україна оновлює експортну стратегію: націлена на ріст частки експорту у ВВП до 33%

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Мінекономіки розробляє нову експортну стратегію до 2030 року з акцентом на виробництві продукції з високою доданою вартістю та політиці "Зроблено в Україні". Ключові цілі включають збільшення обсягу експорту до 77 млрд дол. США.

Україна оновлює експортну стратегію: націлена на ріст частки експорту у ВВП до 33%

Україна оновлює експортну стратегію, акцент - на переробку, політику "Зроблено в Україні" та нові можливості для бізнесу, повідомили у Мінекономіки у четвер, пише УНН.

Деталі

"Головним пріоритетом експортної стратегії України на період до 2030 року, яку наразі розробляє Міністерство економіки, стане розвиток виробництва продукції з високою доданою вартістю та розширення можливостей українських експортерів", -  заявив заступник  міністра економіки - торговий представник Тарас Качка.

У фокусі нової стратегії, як вказано, - реалізація політики "Зроблено в Україні", стимулювання переробної промисловості, модернізація інструментів підтримки експорту та посилення взаємодії держави з бізнесом.

"Для нас важливо збільшити виробництво та експорт українських товарів та послуг з поглибленою переробкою та вищою доданою вартістю", -  наголосив Качка. 

Ключові цілі

Ключові цілі експортної стратегії до 2030 року:

  • зростання обсягу експорту товарів і послуг до 77 млрд дол. США на рік;
    • підвищення частки експорту у ВВП до 33%;
      • зменшення частки сировинного експорту до 59%.

        Для порівняння: у 2024 році експорт забезпечив близько $51 млрд валютних надходжень в економіку. Водночас частка експорту у ВВП за останні 10 років зменшилась із 49% у 2014 році до 25% у 2023-му. Також значною проблемою у міністерстві називають високу частку в експорті сировини. 

        Напрямки

        Стратегія передбачає три головні напрями:

        • посилення інституційної спроможності держави у сфері підтримки експорту;
          • створення сприятливого середовища для експортної діяльності;
            • збільшення обсягів виробництва в Україні.

              Для реалізації цих цілей заплановано запуск нових інструментів та вдосконалення чинних механізмів підтримки, зокрема:

              • запуск механізму урядової фінансової підтримки експорту, вдосконалення наявних фінансових механізмів;
                • розвиток ЕКА, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, створення Фонду розвитку експорту;
                  • підвищення якості торгово-економічного представництва інтересів України за кордоном;
                    • розширення доступу бізнесу до освітніх, інформаційних та консультаційних послуг.

                      "Реалізація Стратегії враховуватиме потреби післявоєнного відновлення та наближення України до стандартів ЄС. Очікується, що вона забезпечить оновлення структури експорту, зростання конкурентоспроможності українських товарів і послуг та адаптацію до вимог європейських ринків", - ідеться у повідомленні.

                      Що далі

                      Проєкт Стратегії та операційного плану заходів найближчим часом обіцяють оприлюднити на сайті Міністерства економіки для публічного обговорення.

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                      Юлія Шрамко

                      Юлія Шрамко

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