Украина обновляет экспортную стратегию: нацелена на рост доли экспорта в ВВП до 33%

Украина обновляет экспортную стратегию, акцент - на переработку, политику "Сделано в Украине" и новые возможности для бизнеса, сообщили в Минэкономики в четверг, пишет УНН.

Детали

"Главным приоритетом экспортной стратегии Украины на период до 2030 года, которую сейчас разрабатывает Министерство экономики, станет развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение возможностей украинских экспортеров", - заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Тарас Качка.

В фокусе новой стратегии, как указано, - реализация политики "Сделано в Украине", стимулирование перерабатывающей промышленности, модернизация инструментов поддержки экспорта и усиление взаимодействия государства с бизнесом.

"Для нас важно увеличить производство и экспорт украинских товаров и услуг с углубленной переработкой и более высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Качка.

Ключевые цели

Ключевые цели экспортной стратегии до 2030 года:

рост объема экспорта товаров и услуг до 77 млрд долл. США в год;

повышение доли экспорта в ВВП до 33%;

уменьшение доли сырьевого экспорта до 59%.

Для сравнения: в 2024 году экспорт обеспечил около $51 млрд валютных поступлений в экономику. В то же время доля экспорта в ВВП за последние 10 лет уменьшилась с 49% в 2014 году до 25% в 2023-м. Также значительной проблемой в министерстве называют высокую долю в экспорте сырья.

Направления

Стратегия предусматривает три главных направления:

усиление институциональной способности государства в сфере поддержки экспорта;

создание благоприятной среды для экспортной деятельности;

увеличение объемов производства в Украине.

Для реализации этих целей запланирован запуск новых инструментов и совершенствование действующих механизмов поддержки, в частности:

запуск механизма правительственной финансовой поддержки экспорта, совершенствование имеющихся финансовых механизмов;

развитие ЭКА, Офиса по развитию предпринимательства и экспорту, создание Фонда развития экспорта;

повышение качества торгово-экономического представительства интересов Украины за рубежом;

расширение доступа бизнеса к образовательным, информационным и консультационным услугам.

"Реализация Стратегии будет учитывать потребности послевоенного восстановления и приближения Украины к стандартам ЕС. Ожидается, что она обеспечит обновление структуры экспорта, рост конкурентоспособности украинских товаров и услуг и адаптацию к требованиям европейских рынков", - говорится в сообщении.

Что дальше

Проект Стратегии и операционного плана мероприятий в ближайшее время обещают обнародовать на сайте Министерства экономики для публичного обсуждения.

Внешняя торговля Украины ушла в минус на $11,5 млрд: чем торговали и с кем