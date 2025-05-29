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Украина обновляет экспортную стратегию: нацелена на рост доли экспорта в ВВП до 33%

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Минэкономики разрабатывает новую экспортную стратегию до 2030 года с акцентом на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью и политике "Сделано в Украине". Ключевые цели включают увеличение объема экспорта до 77 млрд долл. США.

Украина обновляет экспортную стратегию: нацелена на рост доли экспорта в ВВП до 33%

Украина обновляет экспортную стратегию, акцент - на переработку, политику "Сделано в Украине" и новые возможности для бизнеса, сообщили в Минэкономики в четверг, пишет УНН.

Детали

"Главным приоритетом экспортной стратегии Украины на период до 2030 года, которую сейчас разрабатывает Министерство экономики, станет развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение возможностей украинских экспортеров", -  заявил заместитель  министра экономики - торговый представитель Тарас Качка.

В фокусе новой стратегии, как указано, - реализация политики "Сделано в Украине", стимулирование перерабатывающей промышленности, модернизация инструментов поддержки экспорта и усиление взаимодействия государства с бизнесом.

"Для нас важно увеличить производство и экспорт украинских товаров и услуг с углубленной переработкой и более высокой добавленной стоимостью", -  подчеркнул Качка. 

Ключевые цели

Ключевые цели экспортной стратегии до 2030 года:

  • рост объема экспорта товаров и услуг до 77 млрд долл. США в год;
    • повышение доли экспорта в ВВП до 33%;
      • уменьшение доли сырьевого экспорта до 59%.

        Для сравнения: в 2024 году экспорт обеспечил около $51 млрд валютных поступлений в экономику. В то же время доля экспорта в ВВП за последние 10 лет уменьшилась с 49% в 2014 году до 25% в 2023-м. Также значительной проблемой в министерстве называют высокую долю в экспорте сырья. 

        Направления

        Стратегия предусматривает три главных направления:

        • усиление институциональной способности государства в сфере поддержки экспорта;
          • создание благоприятной среды для экспортной деятельности;
            • увеличение объемов производства в Украине.

              Для реализации этих целей запланирован запуск новых инструментов и совершенствование действующих механизмов поддержки, в частности:

              • запуск механизма правительственной финансовой поддержки экспорта, совершенствование имеющихся финансовых механизмов;
                • развитие ЭКА, Офиса по развитию предпринимательства и экспорту, создание Фонда развития экспорта;
                  • повышение качества торгово-экономического представительства интересов Украины за рубежом;
                    • расширение доступа бизнеса к образовательным, информационным и консультационным услугам.

                      "Реализация Стратегии будет учитывать потребности послевоенного восстановления и приближения Украины к стандартам ЕС. Ожидается, что она обеспечит обновление структуры экспорта, рост конкурентоспособности украинских товаров и услуг и адаптацию к требованиям европейских рынков", - говорится в сообщении.

                      Что дальше

                      Проект Стратегии и операционного плана мероприятий в ближайшее время обещают обнародовать на сайте Министерства экономики для публичного обсуждения.

                      Внешняя торговля Украины ушла в минус на $11,5 млрд: чем торговали и с кем09.05.25, 17:48 • 10323 просмотра

                      Юлия Шрамко

                      Юлия Шрамко

                      Экономикаполитика
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