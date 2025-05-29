Украина обновляет экспортную стратегию: нацелена на рост доли экспорта в ВВП до 33%
Киев • УНН
Минэкономики разрабатывает новую экспортную стратегию до 2030 года с акцентом на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью и политике "Сделано в Украине". Ключевые цели включают увеличение объема экспорта до 77 млрд долл. США.
Украина обновляет экспортную стратегию, акцент - на переработку, политику "Сделано в Украине" и новые возможности для бизнеса, сообщили в Минэкономики в четверг, пишет УНН.
Детали
"Главным приоритетом экспортной стратегии Украины на период до 2030 года, которую сейчас разрабатывает Министерство экономики, станет развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширение возможностей украинских экспортеров", - заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Тарас Качка.
В фокусе новой стратегии, как указано, - реализация политики "Сделано в Украине", стимулирование перерабатывающей промышленности, модернизация инструментов поддержки экспорта и усиление взаимодействия государства с бизнесом.
"Для нас важно увеличить производство и экспорт украинских товаров и услуг с углубленной переработкой и более высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Качка.
Ключевые цели
Ключевые цели экспортной стратегии до 2030 года:
- рост объема экспорта товаров и услуг до 77 млрд долл. США в год;
- повышение доли экспорта в ВВП до 33%;
- уменьшение доли сырьевого экспорта до 59%.
Для сравнения: в 2024 году экспорт обеспечил около $51 млрд валютных поступлений в экономику. В то же время доля экспорта в ВВП за последние 10 лет уменьшилась с 49% в 2014 году до 25% в 2023-м. Также значительной проблемой в министерстве называют высокую долю в экспорте сырья.
Направления
Стратегия предусматривает три главных направления:
- усиление институциональной способности государства в сфере поддержки экспорта;
- создание благоприятной среды для экспортной деятельности;
- увеличение объемов производства в Украине.
Для реализации этих целей запланирован запуск новых инструментов и совершенствование действующих механизмов поддержки, в частности:
- запуск механизма правительственной финансовой поддержки экспорта, совершенствование имеющихся финансовых механизмов;
- развитие ЭКА, Офиса по развитию предпринимательства и экспорту, создание Фонда развития экспорта;
- повышение качества торгово-экономического представительства интересов Украины за рубежом;
- расширение доступа бизнеса к образовательным, информационным и консультационным услугам.
"Реализация Стратегии будет учитывать потребности послевоенного восстановления и приближения Украины к стандартам ЕС. Ожидается, что она обеспечит обновление структуры экспорта, рост конкурентоспособности украинских товаров и услуг и адаптацию к требованиям европейских рынков", - говорится в сообщении.
Что дальше
Проект Стратегии и операционного плана мероприятий в ближайшее время обещают обнародовать на сайте Министерства экономики для публичного обсуждения.
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