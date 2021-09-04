Україна на порозі запровадження карантинних обмежень - МОЗ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Україні прискорилося зростання захворюваності на COVID-19. Зокрема, кількість нових випадків за тиждень зросло на чверть та два дні поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для “зеленої” зони 4%. Тому запровадження посилених карантинних обмежень ймовірне в першій половині вересня. Про це інформує Telegram-канал “Коронавірус-інфо”, передає УНН.

Цитата

“Поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає — кожне п’яте „ковідне“ реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка „з киснем“. Добова смертність також зросла і в середньому становить 38 осіб на добу (наполовину більше проти минулого тижня)”, — зауважив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Деталі

Щодо ситуації у світі, то Європа продовжила утримувати максимальні значення захворюваності. На найвищому рівні поточної хвилі стабілізується Північна Америка.

Доповнення

Вчора,3 вересня, УНН із власних джерел стало відомо, що Київ готується до запровадження жорстких обмежень з 15 вересня.

Обмежувальні заходи будуть стосуватися як роботи приватного сектору надання послуг: кафе, ресторанів, салонів краси та інших закладів, так і системи громадського транспорту, зокрема і метрополітену, користування яким буде обмежене через систему “Київ Цифровий”.

“Усім сказали готуватися на 15 вересня, у них (Кабінету міністрів — ред.) є ще півтора тижні до введення, будуть стежити за динамікою росту кількості хворих на коронавірус і вже від цієї статистики будуть вирішувати, наскільки жорстким буде локдаун. Знаю, що торкнеться громадського транспорту”, — повідомив співрозмовник агентства.

Однак, в коментарі для УНН, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан зазначив, що у Києві спостерігають за ситуацією із захворюваністю на коронавірусну хворобу.

“Ситуація (з захворюваністю — ред.) на сьогодні спостерігається”, — повідомив Олег Рубан.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,296 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 вересня, — понад 2,6 тисячі, певне зменшення проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 820 осіб, що на рівні дня напередодні.

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