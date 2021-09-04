Украина на пороге введения карантинных ограничений - Минздрав

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-19. В частности, количество новых случаев за неделю выросло на четверть и два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для “зеленой” зоны 4%. Поэтому введение усиленного карантина вероятно в первой половине сентября. Об этом сообщает Telegram канал “Коронавирус-инфо”, передает УНН.

Цитата

“Текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему растет — каждая пятая „ковидная“ реанимационная кровать занята пациентами, на 14% заняты кровати „с кислородом“. Суточная смертность также возросла и в среднем составляет 38 человек в сутки (наполовину больше против прошлой неделе)”, — отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Детали

По ситуации в мире, то Европа продолжила удерживать максимальные значения заболеваемости. На самом высоком уровне текущей волны стабилизируется Северная Америка.

Дополнение

Вчера, 3 сентября, УНН из собственных источников стало известно, что Киев готовится к введению жестких ограничений с 15 сентября.

Ограничительные меры будут касаться как работы частного сектора оказания услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограничено через систему “Киев Цифровой”.

“Всем сказали готовиться на 15 сентября, в них (Кабинета министров — ред.) еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных на коронавирус и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун. Знаю, что коснется общественного транспорта”, — сообщил собеседник агентства.

Однако, в комментарии для УНН, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что в Киеве наблюдают за ситуацией с заболеваемостью коронавирусной болезни.

“Ситуация (с заболеваемостью — ред.) на сегодня наблюдается”, — сообщил Олег Рубан.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2,296 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 сентября, — более 2,6 тысячи, некоторое уменьшение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 820 человек, что на уровне дня накануне.

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