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Украерорух запасається аптечками і миючими

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У 2019 році державне підприємство "Украерорух" витратить 1,3 млн грн на медобслуговування. Це на 1 млн грн більше, ніж відомство витратило на ці потреби у поточному році, повідомляє УНН з посиланням на фінплан.

Незважаючи на анонсоване скорочення співробітників у наступному році, витрати держпідприємства на медогляди, закупівлі бинтів, марлі, вати повинні будуть вирости у чотири рази.

Ще 600 тис. грн держпідприємство має намір витратити на закупівлю миючих засобів. Для порівняння, у 2018 році на ці потреби було витрачено всього 50 тис. грн. Таким чином, мийка у 2019 році обійдеться "Украероруху" у 12 разів дорожче.

У той же час, держпідприємство вирішило заощадити на покупці літератури і наочних посібників - витрати зменшаться на 12,5%, до 80 тис. грн.

Нагадаємо, аудит Рахункової палати виявив нецільове використання 800 млн грн бюджетних коштів у ДП "Украерорух", що відповідає за безпеку польотів у повітряному просторі України.

У той же час директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставку якого вимагає колектив уже рік, порахував, що він ефективний управлінець і тому підняв собі зарплату на наступний рік утричі.

Українські Національні Новини

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