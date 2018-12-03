Украерорух запасається аптечками і миючими

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У 2019 році державне підприємство "Украерорух" витратить 1,3 млн грн на медобслуговування. Це на 1 млн грн більше, ніж відомство витратило на ці потреби у поточному році, повідомляє УНН з посиланням на фінплан.