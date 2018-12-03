Украэрорух запасается аптечками и моющими

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86681 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104030 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139110 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136855 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132544 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126561 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164857 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117961 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украэрорух запасается аптечками и моющими

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В 2019 году государственное предприятие "Украэрорух" потратит 1,3 млн грн на медобслуживание. Это на 1 млн грн больше, чем ведомство потратило на эти нужды в текущем году, сообщает УНН со ссылкой на финплан.

Несмотря на анонсированное сокращение сотрудников в следующем году, траты госпредприятия на медосмотры, закупки бинтов, марли, ваты должны будут вырости в четыре раза.

Еще 600 тыс. грн госпредприятие намерено потратить на закупку моющих средств. Для сравнения, в 2018 году на эти нужды было потрачено всего 50 тыс. грн. Таким образом, мойка в 2019 году обойдется "Украэроруху" в 12 раз дороже.

В то же время, госпредприятие решило сэкономить на покупке литературы и наглядных пособий – траты уменьшатся на 12,5%, до 80 тыс. грн.

Напомним, аудит Счетной палаты выявил нецелевое использование 800 млн грн бюджетных средств в ГП “Украэрорух”, отвечающего за безопасность полетов в воздушном пространстве Украины.

В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, посчитал, что он эффективный управленец и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза.

Украинские Национальные Новости

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