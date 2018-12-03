Украэрорух запасается аптечками и моющими
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В 2019 году государственное предприятие "Украэрорух" потратит 1,3 млн грн на медобслуживание. Это на 1 млн грн больше, чем ведомство потратило на эти нужды в текущем году, сообщает УНН со ссылкой на финплан.
Несмотря на анонсированное сокращение сотрудников в следующем году, траты госпредприятия на медосмотры, закупки бинтов, марли, ваты должны будут вырости в четыре раза.
Еще 600 тыс. грн госпредприятие намерено потратить на закупку моющих средств. Для сравнения, в 2018 году на эти нужды было потрачено всего 50 тыс. грн. Таким образом, мойка в 2019 году обойдется "Украэроруху" в 12 раз дороже.
В то же время, госпредприятие решило сэкономить на покупке литературы и наглядных пособий – траты уменьшатся на 12,5%, до 80 тыс. грн.
Напомним, аудит Счетной палаты выявил нецелевое использование 800 млн грн бюджетных средств в ГП “Украэрорух”, отвечающего за безопасность полетов в воздушном пространстве Украины.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, посчитал, что он эффективный управленец и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза.