Украерорух "подарував" окупованому Криму держмайна на 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За підсумками аудиту ДП "Украерорух" фахівці Рахункової палати заявили про ознаки розтрати державного майна підприємства з боку його посадових осіб на суму близько 1 млн грн, передає УНН із посиланням на звіт аудиторів.
Згідно із документом, про ознаки розтрати держмайна свідчать наступні дані.
До жовтня 2014 року частина вивезеного з території АР Крим майна авіакомпанії, первісною вартістю 968,8 тис. грн, передавалась актами внутрішнього переміщення від однієї матеріально відповідальної особи до іншої.
Утім, у жовтні 2014 року виявилось, що майно "начебто залишилось на території АР Крим", пишуть аудитори, посилаючись на службові записки директора авіакомпанії "Украерорух".
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"Зазначене свідчить про ознаки кримінального правопорушення, вчиненого посадовими особами у частині привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, відповідальність за яке передбачена статтею 191 Кримінального кодексу України", - йдеться у звіті Рахункової палати.
Нагадаємо, як писав УНН, на підставі звіту Рахункової палати проти керівництва "Украероруху" відкрили провадження.
Також нагадаємо, проти посадовців ДП кримінальні провадження розслідують уже в НАБУ, ГПУ та Нацполіції.
Правоохоронці з’ясовують, чому кошти підприємства у понад 400 млн грн були виведені чинним керівництвом на згодом збанкрутілий "Платинум банк".