Украэрорух "подарил" оккупированному Крыму госимущества на 1 млн грн

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КИЕВ. 31 октября. УНН. По итогам аудита ГП "Украэрорух" специалисты Счетной палаты заявили о признаках растраты государственного имущества предприятия со стороны его должностных лиц на сумму около 1 млн грн, передает УНН со ссылкой на отчет аудиторов.

Согласно документу, о признаках растраты госимущества свидетельствуют следующие данные.

До октября 2014 году часть вывезенного с территории АР Крым имущества авиакомпании, первоначальной стоимостью 968,8 тыс. грн, передавалась актами внутреннего перемещения от одного материально ответственного лица к другому.

Впрочем, в октябре 2014 года оказалось, что имущество "якобы осталось на территории АР Крым", пишут аудиторы, ссылаясь на служебные записки директора авиакомпании "Украэрорух".

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"Указанное свидетельствует о признаках уголовного преступления, совершенного должностными лицами в части присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, ответственность за которое предусмотрена статьей 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в отчете Счетной палаты.

Напомним, как писал УНН, на основании отчета Счетной палаты против руководства "Украэроруха" открыли производство.

Также напомним, против должностных лиц ГП уголовные производства расследуют уже в НАБУ, ГПУ и Нацполиции.

Правоохранители выясняют, почему средства предприятия в размере более 400 млн грн были выведены действующим руководством в последствии обанкротившийся "Платинум банк".

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