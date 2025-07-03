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Ухилилися від сплати майже 30 млн грн податків: судитимуть партнерку служби таксі Uber та її спільників

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Завершено розслідування щодо партнерки Uber, підозрюваної в ухиленні від сплати податків на майже 30 млн грн. Група осіб використовувала схему з рахунками ФОП для приховування доходу.

Ухилилися від сплати майже 30 млн грн податків: судитимуть партнерку служби таксі Uber та її спільників

Завершено досудове розслідування щодо партнерки відомої платформи таксі Uber, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на майже 30 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про таксі Uber.

"Офісом Генерального прокурора разом з Бюро економічної безпеки України завершено досудове розслідування відносно групи осіб, які за попередньою змовою, використовуючи діяльність на території України міжнародної компанії-нерезидента з надання послуг таксі та банківські рахунки, реквізити фізичної особи-підприємця, розробили протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що підозрювані, використовуючи реквізити та банківські рахунки, створеної ними фізичної особи-підприємця, для оформлення надання від її імені інформаційно-посередницьких послуг відомій компанії мереж таксі, отримали кошти на банківські рахунки в якості доходу на суму більш як 214 млн грн. Цю суму доходу умисно не в повному обсязі задекларували в органах державної податкової служби, що призвело до несплати податкових зобов’язань із єдиного податку (третя група) за період з 2019 по 2022 роки на суму понад 29 млн грн.

Довідка

Uber – це американська компанія, що створила мобільний застосунок для пошуку, виклику й оплати таксі або приватних водіїв. Uber також популярний в Україні.

Несплата майже 40 млн грн податків: підозру отримали партнери всесвітньої платформи таксі27.09.23, 16:03 • 156022 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаКримінал та НП
Україна
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