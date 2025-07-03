Уклонились от уплаты почти 30 млн грн налогов: будут судить партнершу службы такси Uber и ее сообщников

Завершено досудебное расследование в отношении партнерши известной платформы такси Uber, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на почти 30 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о такси Uber.

"Офисом Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности Украины завершено досудебное расследование в отношении группы лиц, которые по предварительному сговору, используя деятельность на территории Украины международной компании-нерезидента по предоставлению услуг такси и банковские счета, реквизиты физического лица-предпринимателя, разработали противоправную схему уклонения от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые, используя реквизиты и банковские счета, созданного ими физического лица-предпринимателя, для оформления предоставления от его имени информационно-посреднических услуг известной компании сетей такси, получили средства на банковские счета в качестве дохода на сумму более 214 млн грн. Эту сумму дохода умышленно не в полном объеме задекларировали в органах государственной налоговой службы, что привело к неуплате налоговых обязательств по единому налогу (третья группа) за период с 2019 по 2022 годы на сумму более 29 млн грн.

Справка

Uber – это американская компания, создавшая мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Uber также популярен в Украине.

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