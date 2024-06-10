Угорська сторона повідомила про затримання транспортного засобу та 32 громадян України – Демченко
Київ • УНН
32 громадянина України незаконно перетнули українсько-угорський кордон на автомобілі з чорними номерними знаками, який пізніше був затриманий угорськими прикордонниками.
Сьогодні, 32 громадяни України незаконно перетнули українсько-угорський кордон із чорними номерними знаками, угорські прикордонники повернули їх назад. Зараз проводяться усі необхідні перевірки для подальшого рішення ситуації. Про це у понеділок в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
Щодо незаконного перетину кордону групою осіб з використанням транспортних засобів зараз триває необхідна перевірка. Рух автівки ми зафіксували за допомогою технічних засобів, в подальшому прикордонний наряд виявив сліди від автівки в бік Угорщини. Через деякий час угорська сторона повідомила про затримання транспортного засобу та 32 громадян України. Приналежність транспортного засобу до військових формувань - не підтвердилось, хоча і фіксувалось, що на транспортному засобі були чорні номерні знаки.
За словами Демченко, прикордонники Мукачівського прикордонного загону на ділянці якого це відбулося, затримали кількох чоловіків, які можливо, причетні до переміщення осіб через кордон.
Зараз з ними проводяться всі необхідні фільтраційно-перевірочні заходи, для того щоб в подальшому прийняти необхідні рішення
Нагадаємо
Після того, як уряд змінив правила перебування у прикордонні, громадяни мають отримувати відповідний дозвіл в органах Держприкордонслужби. У Службі нагадують, що порядок передбачає видачу фізичним та юридичним особам дозволів на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт.