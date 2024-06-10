Венгерская сторона сообщила о задержании транспортного средства и 32 граждан Украины – Демченко

Сегодня, 32 гражданина Украины незаконно пересекли украинско-венгерскую границу с черными номерными знаками, венгерские пограничники вернули их обратно. Сейчас проводятся все необходимые проверки для дальнейшего решения ситуации. Об этом в понедельник в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Относительно незаконного пересечения границы группой лиц с использованием транспортных средств сейчас продолжается необходимая проверка. Движение машины мы зафиксировали с помощью технических средств, в дальнейшем пограничный наряд обнаружил следы от машины в сторону Венгрии. Через некоторое время венгерская сторона сообщила о задержании транспортного средства и 32 граждан Украины. Принадлежность транспортного средства к военным формированиям-не подтвердилось, хотя и фиксировалось, что на транспортном средстве были черные номерные знаки. - заявил чиновник.

По словам Демченко, пограничники Мукачевского пограничного отряда на участке которого это произошло, задержали нескольких мужчин, которые возможно, причастны к перемещению лиц через границу.

Сейчас с ним проводятся все необходимые фильтрационно-проверочные мероприятия, для того чтобы в дальнейшем принять необходимые решения - добавил он.

Напомним

После того, как правительство изменило правила пребывания в приграничье, граждане должны получать соответствующее разрешение в органах Госпогранслужбы. В службе напоминают, что порядок предусматривает выдачу физическим и юридическим лицам разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ.