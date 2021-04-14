Угорці здивували: почали випускати ігристе у бляшанках
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Угорська виноробня випустила білі і рожеві ігристі вина Font Secco у бляшанках, повідомляє УНН з посиланням на The Drinks Business.
На виноробні Font Pincészet впевнені, що ігристі вина в екологічних банках роблять алкоголь зручним і легким для транспортування, щоб споживачі могли насолоджуватися ним в дорозі і на свіжому повітрі.
Партнери виноробні і автори незвичайної упаковки компанія CANPACK відзначають, що екологічні бляшані банки продовжують залишатися в центрі уваги виробників, зацікавлених в ініціативах щодо збереження навколишнього середовища.
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Відзначимо, що в усьому світі алкогольні виробники часто використовують упаковку для своїх напоїв з певними цілями, надаючи їм незвичайну форму.
Наприклад, на українському ринку міцного алкоголю недавно з'явився коньяк в незвичайній пляшці у формі коньячного бокала. Виробник - лікеро-горілчаний завод Prime - зазначає, що така форма пляшки обрана з метою підкреслити суть їх коньяку.
А Каліфорнійський винзавод випустив нове вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках, що не розіб'ються при будь-яких умовах і можуть нескінченно перероблятися.
Нагадаємо, раніше УНН зробив добірку найбільш незвичайних в світі пляшок для алкогольних напоїв, які здивують будь-кого.