Венгры удивили: начали выпускать игристое в жестяных банках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Венгерская винодельня выпустила белые и розовые игристые вина Font Secco в жестяных банках, сообщает УНН со ссылкой на The Drinks Business.
На винодельне Font Pincészet уверены, что игристые вина в экологичных банках делают алкоголь удобным и легко транспортируемым, чтобы потребители могли наслаждаться им в дороге и на свежем воздухе.
Партнеры винодельни и авторы необычной упаковки компания CANPACK отмечают, что экологичные жестяные банки продолжают оставаться в центре внимания производителей, заинтересованных в инициативах по сохранению окружающей среды.
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Отметим, что во всем мире алкогольные производители часто используют упаковку для своих напитков с определенными целями, придавая им необычную форму.
Например, на украинском рынке крепкого алкоголя недавно появился коньяк в необычной бутылке в форме коньячного бокала. Производитель – ликеро-водочный завод Prime – отмечает, что такая форма бутылки выбрана с целью подчеркнуть суть их коньяка.
А Калифорнийский винзавод выпустил новое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках, которые не разобьются при любых условиях и могут бесконечно перерабатываться.
Напомним, ранее УНН сделал подборку самых необычных в мире бутылок для алкогольных напитков, которые удивят любого.