Угорщина ввела заборону на імпорт певної агропродукції, а не на транзит: на митниці роз'яснили

ukru
12:29 • 45098 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 148937 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 128621 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 133037 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 199257 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 441224 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 337768 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355337 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312465 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224986 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
80 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 133239 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 147766 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 118725 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 98142 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 70755 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 149000 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 199314 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 466203 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 603998 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 631407 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 13014 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 70755 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 118725 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 147766 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 228967 перегляди
Актуальне
Угорщина ввела заборону на імпорт певної агропродукції, а не на транзит: на митниці роз'яснили

Угорщина ввела заборону на імпорт певної агропродукції, а не на транзит: на митниці роз'яснили

Київ • УНН

 • 1083637 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Переміщення низки товарів сільськогосподарського призначення транзитом через територію Угорщини не обмежується. Йдеться про товари, на які Угорщина введа заборону щодо ввозу на свою територію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну митну службу України.

Деталі

Повідомляється, що за інформацією угорської сторони, Угорщиною запроваджено обмеження (заборону) щодо ввозу на свою територію з України наступних товарних позицій за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0407, 0409, 0710, 1001, 1002, 1003, 1005, 1008, 1101, 1102, 1104, 1205, 1206, 1512, 1514, 1701, 1905, 2005, 2204.

Цитата

«Водночас переміщення таких товарів "транзитом" через територію Угорщини не обмежується. Окремими умовами є переміщення їх "транзитом" територією Угорщини з використанням процедури спільного транзиту з обов'яковим пломбуванням. Також умовою є "транзитний" термін переміщення товарів територією Угорщини - не більше 7 днів. За порушення цієї часової умови для перевізника передбачено штраф у розмірі 100% вартості перевезеного товару без ПДВ», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що щодо залізничного транспорту, митні органи Угорщини визнаватимуть пломбу залізниці як митну, якщо така буде зазначена у декларації Т1.

Також залишається можливість оформлення вищевказаних товарів за Т1 угорськими митниками на кордоні, однак на це знадобиться більше часу.

Доповнення

Угорщина заборонила ввезення з України 25 найменувань сільськогосподарської продукції.

В Угорщині запевнили, що транзит української агропродукції буде рухатися швидко і безперешкодно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини
Tesla
$263.83
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,813.25