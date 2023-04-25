Угорщина ввела заборону на імпорт певної агропродукції, а не на транзит: на митниці роз'яснили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Переміщення низки товарів сільськогосподарського призначення транзитом через територію Угорщини не обмежується. Йдеться про товари, на які Угорщина введа заборону щодо ввозу на свою територію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну митну службу України.
Деталі
Повідомляється, що за інформацією угорської сторони, Угорщиною запроваджено обмеження (заборону) щодо ввозу на свою територію з України наступних товарних позицій за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0407, 0409, 0710, 1001, 1002, 1003, 1005, 1008, 1101, 1102, 1104, 1205, 1206, 1512, 1514, 1701, 1905, 2005, 2204.
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«Водночас переміщення таких товарів "транзитом" через територію Угорщини не обмежується. Окремими умовами є переміщення їх "транзитом" територією Угорщини з використанням процедури спільного транзиту з обов'яковим пломбуванням. Також умовою є "транзитний" термін переміщення товарів територією Угорщини - не більше 7 днів. За порушення цієї часової умови для перевізника передбачено штраф у розмірі 100% вартості перевезеного товару без ПДВ», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що щодо залізничного транспорту, митні органи Угорщини визнаватимуть пломбу залізниці як митну, якщо така буде зазначена у декларації Т1.
Також залишається можливість оформлення вищевказаних товарів за Т1 угорськими митниками на кордоні, однак на це знадобиться більше часу.
Доповнення
Угорщина заборонила ввезення з України 25 найменувань сільськогосподарської продукції.
В Угорщині запевнили, що транзит української агропродукції буде рухатися швидко і безперешкодно.