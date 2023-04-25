Венгрия ввела запрет на импорт определенной агропродукции, а не на транзит: на таможне разъяснили
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Перемещение ряда товаров сельскохозяйственного назначения транзитом через территорию Венгрии не ограничивается. Речь идет о товарах, на которые Венгрия ввела запрет на ввоз на свою территорию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Детали
Сообщается, что по информации венгерской стороны, Венгрией введены ограничения (запрет) по ввозу на свою территорию из Украины следующих товарных позиций по кодам согласно УКТ ВЭД: 0201, 0202, 0203, 0204, 0207, 0407, 0409, 0710, 1001, 1002, 1003, 1005, 1008, 1101, 1102, 1104, 1205, 1206, 1512, 1514, 1701, 1905, 2005, 2204.
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«В то же время перемещение таких товаров "транзитом" через территорию Венгрии не ограничивается. Отдельными условиями является перемещение их "транзитом" по территории Венгрии с использованием процедуры совместного транзита с обязательным пломбированием. Также условием является "транзитный" срок перемещения товаров по территории Венгрии - не более 7 дней. За нарушение этого временного условия для перевозчика предусмотрен штраф в размере 100% стоимости перевозимого товара без НДС», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении железнодорожного транспорта таможенные органы Венгрии будут признавать пломбу железной дороги как таможенную, если таковая будет указана в декларации Т1.
Также остается возможность оформления вышеуказанных товаров по Т1 венгерскими таможенниками на границе, однако на это понадобится больше времени.
Дополнение
Венгрия запретила ввоз из Украины 25 наименований сельскохозяйственной продукции.
В Венгрии заверили, что транзит украинской агропродукции будет двигаться быстро и беспрепятственно.