Угорщина поки не приєдналася до заяви ЄС про порушення прав людини в білорусі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Угорщина поки не приєдналася до заяви Європейського Союзу, яка підтримує висновки доповіді про порушення прав людини в білорусі з 2020 року. Презентація доповіді пройде завтра, 11 травня, на постійній раді ОБСЄ у Відні, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
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"Завтра на постійній раді ОБСЄ у Відні відбудеться презентація всебічної доповіді про порушення прав людини в білорусі з 2020 року. ЄС підготував заяву, яка підтримує висновки, але наразі під нею підписалися 26 держав-членів. Угорщина поки що не приєдналася", - написав він.
Доповнення
23 березня 2023 року 38 держав-учасниць ОБСЄ задіяли "Московський механізм" ОБСЄ для вивчення "загроз виконанню положень у сфері людського виміру, що виникають у зв'язку з порушеннями прав людини в республіці білорусь". Він надає можливість країнам-членам ОБСЄ надсилати місії експертів для допомоги у розвязанні конкретного питання чи проблеми, що стосується людського виміру.
Востаннє "Московський механізм" щодо Білорусі застосовувався у вересні 2020 року, його задіяли 17 держав-учасниць.
Нагадаємо
У березні 2023 року 45 країни-учасниць ОБСЄ спільно з Україною ініціювали третій "Московський механізм" у контексті російської агресії для вивчення незаконної депортації, незаконного переміщення й асиміляції росією українських дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 травня назвав висновки цього звіту "переконливими" та наголосив, що росія за це повинна понести відповідальність.