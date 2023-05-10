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Угорщина поки не приєдналася до заяви ЄС про порушення прав людини в білорусі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Угорщина поки не приєдналася до заяви Європейського Союзу, яка підтримує висновки доповіді про порушення прав людини в білорусі з 2020 року. Презентація доповіді пройде завтра, 11 травня, на постійній раді ОБСЄ у Відні, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН

Цитата

"Завтра на постійній раді ОБСЄ у Відні відбудеться презентація всебічної доповіді про порушення прав людини в білорусі з 2020 року. ЄС підготував заяву, яка підтримує висновки, але наразі під нею підписалися 26 держав-членів. Угорщина поки що не приєдналася", - написав він.

Доповнення

23 березня 2023 року 38 держав-учасниць ОБСЄ задіяли "Московський механізм" ОБСЄ для вивчення "загроз виконанню положень у сфері людського виміру, що виникають у зв'язку з порушеннями прав людини в республіці білорусь". Він надає можливість країнам-членам ОБСЄ надсилати місії експертів для допомоги у розвязанні конкретного питання чи проблеми, що стосується людського виміру.

Востаннє "Московський механізм" щодо Білорусі застосовувався у вересні 2020 року, його задіяли 17 держав-учасниць.

Нагадаємо

У березні 2023 року 45 країни-учасниць ОБСЄ спільно з Україною ініціювали третій "Московський механізм" у контексті російської агресії для вивчення незаконної депортації, незаконного переміщення й асиміляції росією українських дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 травня назвав висновки цього звіту "переконливими" та наголосив, що росія за це повинна понести відповідальність.

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