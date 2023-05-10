Венгрия пока не присоединилась к заявлению ЕС о нарушении прав человека в беларуси - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Венгрия пока не присоединилась к заявлению Европейского Союза, которое поддерживает выводы доклада о нарушениях прав человека в беларуси с 2020 года. Презентация доклада пройдет завтра, 11 мая, на постоянном совете ОБСЕ в Вене, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Завтра на постоянном совете ОБСЕ в Вене состоится презентация всестороннего доклада о нарушениях прав человека в Беларуси с 2020 года. ЕС подготовил заявление, которое поддерживает выводы, но пока под ним подписались 26 государств-членов. Венгрия пока не присоединилась", - написал он.
Дополнение
23 марта 2023 года 38 государств-участников ОБСЕ задействовали "Московский механизм" ОБСЕ для изучения "угроз выполнению положений в области человеческого измерения, возникающих в связи с нарушениями прав человека в республике беларусь". Он предоставляет возможность странам-членам ОБСЕ направлять миссии экспертов для помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения.
Последний раз "Московский механизм" в отношении беларуси применялся в сентябре 2020 года, его задействовали 17 государств-участников.
Напомним
В марте 2023 года 45 стран-участниц ОБСЕ совместно с Украиной инициировали третий "Московский механизм" в контексте российской агрессии для изучения незаконной депортации, незаконного перемещения и ассимиляции россией украинских детей с временно оккупированных территорий (ВОТ). Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 мая назвал выводы этого отчета "убедительными" и подчеркнул, что россия за это должна понести ответственность.