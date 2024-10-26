Удари по Харківщині: є жертва серед цивільних та руйнування
Київ • УНН
Ворожі війська обстріляли райони Харківщини, пошкоджено 9 будинків, загинула жінка. За добу евакуйовано 160 осіб, включаючи 4 дітей.
Країна-терорист завдала ударів по Харківщині. На жаль, є жертви. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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О 23:53 в Куп'янському районі обстріл призвів до загоряння гаража та пошкодження двох приватних домоволодінь.
Вдень у селі Гур’їв Козачок (Золочівська ТГ) ворожий дрон впав на будинок, що спричинило пожежу.
У Ізюмському районі внаслідок обстрілу було пошкоджено сім приватних будинків. На жаль, загинула 61-річна жінка.
Крім того, у рамках посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу вдалося евакуювати 160 осіб, серед яких четверо дітей.
У Харківському районі, попередньо, зафіксовані влучання - ОВА15.10.24, 21:50 • 17975 переглядiв