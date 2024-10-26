Удары по Харьковщине: есть жертва среди гражданских и разрушения
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли районы Харьковщины, повреждены 9 домов, погибла женщина. За сутки эвакуировано 160 человек, включая 4 детей.
Страна-террорист нанесла удары по Харьковской области. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В 23:53 в Купянском районе обстрел привел к возгоранию гаража и повреждению двух частных домовладений.
Днем в селе Гурьев Казачок (Золочевская ТГ) вражеский дрон упал на дом, что вызвало пожар.
В Изюмском районе в результате обстрела были повреждены семь частных домов. К сожалению, погибла 61-летняя женщина.
Кроме того, в рамках усиления мер по эвакуации с Купянского и Боровского направлений за сутки удалось эвакуировать 160 человек, среди которых четверо детей.
В Харьковском районе, предварительно, зафиксированы попадания - ОВА15 октября 2024, 18:50 • 17513 просмотров