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Удар російським дроном по ЧАЕС: на арці гасять один осередок тління, радіація в межах норми

Удар російським дроном по ЧАЕС: на арці гасять один осередок тління, радіація в межах норми

Київ • УНН

 • 32207 перегляди

Рятувальники ДСНС продовжують гасити осередок тління на арці об'єкта "Укриття" ЧАЕС після атаки російського дрона. Радіаційний фон залишається в нормі, загрози для населення немає.

Станом на 22 лютого рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського удару безпілотником по об’єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС. Нині там контрольована ситуація. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.

Деталі

Наразі рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки.

Здійснюється постійний моніторинг з використанням БПЛА з тепловізійними камерами та за допомогою ручних тепловізорів,

- додали у ДСНС.

Там наголошують, що радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС перебуває у межах норми, загрози для населення немає.

Нагадаємо

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій

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