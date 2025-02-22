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Удар российским дроном по ЧАЭС: на арке тушат один очаг тления, радиация в пределах нормы

Киев  •  УНН

 • 4145 просмотра

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Спасатели ГСЧС продолжают тушить очаг тления на арке объекта "Укрытие" ЧАЭС после атаки российского дрона. Радиационный фон остается в норме, угрозы для населения нет.

По состоянию на 22 февраля спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара беспилотником по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Сейчас там контролируемая ситуация. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Сейчас спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации одного очага тления с северной стороны арки.

Осуществляется постоянный мониторинг с использованием БПЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров,

- добавили в ГСЧС.

Там отмечают, что радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС находится в пределах нормы, угрозы для населения нет.

Напомним

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
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