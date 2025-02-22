Удар российским дроном по ЧАЭС: на арке тушат один очаг тления, радиация в пределах нормы
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС продолжают тушить очаг тления на арке объекта "Укрытие" ЧАЭС после атаки российского дрона. Радиационный фон остается в норме, угрозы для населения нет.
По состоянию на 22 февраля спасатели продолжают ликвидировать последствия российского удара беспилотником по объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Сейчас там контролируемая ситуация. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Сейчас спасатели-верхолазы ГСЧС проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и ликвидации одного очага тления с северной стороны арки.
Осуществляется постоянный мониторинг с использованием БПЛА с тепловизионными камерами и с помощью ручных тепловизоров,
Там отмечают, что радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС находится в пределах нормы, угрозы для населения нет.
Напомним
В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.