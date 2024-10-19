Удар рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя постраждали 4 особи: 3 жінки та 1 чоловік. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров оприлюднив фото наслідків удару та надав контакти для звернення за допомогою.
У Запоріжжі кількість постраждалих у результаті ворожої атаки зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Кількість постраждалих зросла до 4 осіб - троє жінок і один чоловік. Всім надається невідкладна допомога медиків", - повідомив Федоров.
За словами голови ОВА, всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
міський кол-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:
+38 0800 503 508
Крім того, Федоров оприлюднив фото наслідків ворожої атаки росіян на Запоріжжя.
Нагадаємо
Голова Запорізької ОВА повідомив про два удари російських військ по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранено одну людину, пошкоджено будівлі, на місці працюють комунальні служби.