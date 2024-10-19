Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до четырех

В Запорожье количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до четырех. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Количество пострадавших возросло до 4 человек - трое женщин и один мужчина. Всем оказывается неотложная помощь медиков", - сообщил Федоров.

По словам председателя ОВА, все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:

городской колл-центр:

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

горячая телефонная линия Запорожской ОГА:

+38 0800 503 508

Кроме того, Федоров обнародовал фото последствий вражеской атаки россиян на Запорожье.

Напомним

Председатель Запорожской ОГА сообщил о двух ударах российских войск по Запорожью. В результате атаки ранен один человек, повреждены здания, на месте работают коммунальные службы.