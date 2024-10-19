Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до четырех
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье пострадали 4 человека: 3 женщины и 1 мужчина. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров обнародовал фото последствий удара и предоставил контакты для обращения за помощью.
В Запорожье количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до четырех. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Количество пострадавших возросло до 4 человек - трое женщин и один мужчина. Всем оказывается неотложная помощь медиков", - сообщил Федоров.
По словам председателя ОВА, все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:
городской колл-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
горячая телефонная линия Запорожской ОГА:
+38 0800 503 508
Кроме того, Федоров обнародовал фото последствий вражеской атаки россиян на Запорожье.
Напомним
Председатель Запорожской ОГА сообщил о двух ударах российских войск по Запорожью. В результате атаки ранен один человек, повреждены здания, на месте работают коммунальные службы.