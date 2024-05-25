Удар рф по центру Харкова: шість людей поранені, серед них - 13-річний хлопець
Київ • УНН
Шестеро людей, у тому числі 13-річний хлопчик, отримали поранення в результаті нападу росіян на центральну частину Харкова.
У результаті удару рф по центральній частині Харкова шість людей отримали поранення, серед них - 13-річний хлопець. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Внаслідок удару по центральній частині Харкова шестеро людей поранені. Серед постраждалих - хлопець 13 років, госпіталізований", - повідомив Синєгубов.
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У Харкові знову пролунали вибухи. Згодом міський голова Харкова додав, що попередньо - район щільної житлової забудови.
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У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 35. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.