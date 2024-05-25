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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 16:47  •  19786 просмотра

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Шесть человек, в том числе 13-летний мальчик, получили ранения в результате нападения россиян на центральную часть Харькова.

В результате удара рф по центральной части Харькова шесть человек получили ранения, среди них - 13-летний парень. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"В результате удара по центральной части Харькова шесть человек ранены. Среди пострадавших - парень 13 лет, госпитализирован", - сообщил Синегубов.

Ранее

В Харькове снова прогремели взрывы.  Впоследствии городской голова Харькова добавил, что предварительно - район плотной жилой застройки.

Напомним

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 35. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
kharkivХарьков
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