Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

В результате удара рф по центральной части Харькова шесть человек получили ранения, среди них - 13-летний парень. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"В результате удара по центральной части Харькова шесть человек ранены. Среди пострадавших - парень 13 лет, госпитализирован", - сообщил Синегубов.

Ранее

В Харькове снова прогремели взрывы. Впоследствии городской голова Харькова добавил, что предварительно - район плотной жилой застройки.

Напомним

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 35. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.