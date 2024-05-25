Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень
Киев • УНН
Шесть человек, в том числе 13-летний мальчик, получили ранения в результате нападения россиян на центральную часть Харькова.
В результате удара рф по центральной части Харькова шесть человек получили ранения, среди них - 13-летний парень. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
"В результате удара по центральной части Харькова шесть человек ранены. Среди пострадавших - парень 13 лет, госпитализирован", - сообщил Синегубов.
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