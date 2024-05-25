Удар рф по центру Харкова: кількість постраждалих зросла до 12
Київ • УНН
Кількість постраждалих по центру Харкова зросла до 12. Раніше повідомлялось, що серед постраждалих є підліток.
У результаті удару рф по центральній частині Харкова кількість постраждалих зросла до 12. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"На цю хвилину внаслідок удару по центру Харкова 12 постраждалих", - повідомив Синєгубов.
Раніше
У Харкові знову пролунали вибухи. Згодом міський голова Харкова додав, що попередньо - район щільної житлової забудови.
Нагадаємо
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 35. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.