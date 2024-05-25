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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12

Удар рф по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 17:11  •  21973 просмотра

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Количество пострадавших по центру Харькова возросло до 12. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть подросток.

В результате удара рф по центральной части Харькова количество пострадавших возросло до 12. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.  

"На эту минуту в результате удара по центру Харькова 12 пострадавших", - сообщил Синегубов.

Ранее

В Харькове снова прогремели взрывы. Впоследствии городской голова Харькова добавил, что предварительно - район плотной жилой застройки.

Напомним

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 35. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
kharkivХарьков
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