Удар рф по Славуті: збитки оцінюють в десятки мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Атака ворожими «шахедами» на Славуту Хмельницької області у ніч на 25 жовтня завдала збитків у десятки мільйонів гривень. Про це заявив Славутський міський голова Василь Сидор у ранковому ефірі "Суспільне. Спротив", пише УНН.
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"Вчора представники міської влади підрахували суму збитків у громаді. Вона склала декілька десятків мільйонів гривень. Це сотні багатоповерхових будинків, приватних осель, соціальна сфера та інші заклади. Ліквідація наслідків може тривати кілька місяців", — сказав він.
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За його словами, у місті планують в найближчі два дні повністю відновити роботу закладів освіти й культури та медицини. А з понеділка – розпочати навчальний процес в закладах освіти.
Однак, більше часу займе відновлення промислової зони та приватного сектору.
"Дуже сильно пошкоджені об’єкти промислової зони. У нас мирне місто. Ми виготовляємо сантехніку, двері. Тому наша задача зараз – максимально це відновлювати. Однак, що стосується відновлення саме промислової зони та приватного сектору, то це може тягнутися місяцями. Тому що дуже великий обсяг робіт. Відновлення рам, контуру, дверей, покрівлі – це такий складний процес. Але ми не залишимо без допомоги жодну людину", — заявив Сидор.
Крім того, за його словами, внаслідок удару безпілотниками, пошкоджені тисячі вікон у будинках.
"Ми видали вчора плівки, цвяхи, щоб люди могли контури позабивати, бо у нас були запаси. Також виникло питання по забезпеченню житлом деяких людей, ми організували це. Ніхто не залишився на вулиці. Люди допомагають одне одному, сусіди підтримують сусідів. Також є максимальна підтримка від Червоного Хреста та інших благодійних організацій", —додав посадовець.
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