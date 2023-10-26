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Удар рф по Славуті: збитки оцінюють в десятки мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Атака ворожими «шахедами» на Славуту Хмельницької області у ніч на 25 жовтня завдала збитків у десятки мільйонів гривень. Про це заявив Славутський міський голова Василь Сидор у ранковому ефірі "Суспільне. Спротив", пише УНН.

Удар рф по Славуті: збитки оцінюють в десятки мільйонів гривень

Цитата

"Вчора представники міської влади підрахували суму збитків у громаді. Вона склала декілька десятків мільйонів гривень. Це сотні багатоповерхових будинків, приватних осель, соціальна сфера та інші заклади. Ліквідація наслідків може тривати кілька місяців", — сказав він.

Доповнення

За його словами, у місті планують в найближчі два дні повністю відновити роботу закладів освіти й культури та медицини. А з понеділка – розпочати навчальний процес в закладах освіти.

Однак, більше часу займе відновлення промислової зони та приватного сектору.

"Дуже сильно пошкоджені об’єкти промислової зони. У нас мирне місто. Ми виготовляємо сантехніку, двері. Тому наша задача зараз – максимально це відновлювати. Однак, що стосується відновлення саме промислової зони та приватного сектору, то це може тягнутися місяцями. Тому що дуже великий обсяг робіт. Відновлення рам, контуру, дверей, покрівлі – це такий складний процес. Але ми не залишимо без допомоги жодну людину", — заявив Сидор.

Крім того, за його словами, внаслідок удару безпілотниками, пошкоджені тисячі вікон у будинках.

"Ми видали вчора плівки, цвяхи, щоб люди могли контури позабивати, бо у нас були запаси. Також виникло питання по забезпеченню житлом деяких людей, ми організували це. Ніхто не залишився на вулиці. Люди допомагають одне одному, сусіди підтримують сусідів. Також є максимальна підтримка від Червоного Хреста та інших благодійних організацій", —додав посадовець.

Нагадаємо

У ніч на 25 жовтня армія рф завдала удар по території неподалік Хмельницької АЕС. Постраждали 16 людей.

7 через нічну атаку росіян по Хмельниччині 1760 об’єктів соціальної інфраструктури були пошкоджені в Шепетівському районі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і зауважив, що вірогідно, що мішенню була Хмельницька атомна станція.

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