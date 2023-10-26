Удар рф по Славуте: убытки оценивают в десятки миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Атака вражескими «шахедами» на Славуту Хмельницкой области в ночь на 25 октября нанесла ущерб в десятки миллионов гривен. Об этом заявил Славутский городской голова Василий Сидор в утреннем эфире "Суспільне. Спротив", пишет УНН.
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"Вчера представители городской власти подсчитали сумму убытков в громаде. Она составила несколько десятков миллионов гривен. Это сотни многоэтажных домов, частных домов, социальная сфера и другие учреждения. Ликвидация последствий может длиться несколько месяцев", — сказал он.
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По его словам, в городе планируют в ближайшие два дня полностью восстановить работу учреждений образования и культуры и медицины. А с понедельника – начать учебный процесс в учебных заведениях.
Однако, больше времени займет восстановление промышленной зоны и частного сектора.
"Очень сильно повреждены объекты промышленной зоны. У нас мирный город. Мы изготавливаем сантехнику, двери. Поэтому наша задача сейчас – максимально это восстанавливать. Однако, что касается восстановления именно промышленной зоны и частного сектора, то это может тянуться месяцами. Потому что очень большой объем работ. Восстановление рам, контура, дверей, кровли – это такой сложный процесс. Но мы не оставим без помощи ни одного человека", — заявил Сидор.
Кроме того, по его словам, в результате удара беспилотниками, повреждены тысячи окон в домах.
"Мы выдали вчера пленки, гвозди, чтобы люди могли контуры позабивать, потому что у нас были запасы. Также возник вопрос по обеспечению жильем некоторых людей, мы организовали это. Никто не остался на улице. Люди помогают друг другу, соседи поддерживают соседей. Также есть максимальная поддержка от Красного Креста и других благотворительных организаций", —добавил чиновник.
Напомним
В ночь на 25 октября армия рф нанесла удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС. Пострадали 16 человек.
7 из-за ночной атаки россиян по Хмельницкой области 1760 объектов социальной инфраструктуры были повреждены в Шепетовском районе.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и отметил, что вероятно, что мишенью была Хмельницкая атомная станция.